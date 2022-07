COR. SPORT, Dodô e il tesseramento congelato

Come riporta il Corriere dello Sport, Dodo ha già ringraziato il club ucraino su Instagram ed è atteso tra Firenze e la Capitale già oggi, ma per far sì che possa prendere parte ai primi impegni ufficiali sarà necessario che uno tra Pulgar e Kokorin sia ceduto. Sui quali non si registrano particolari passi in avanti, motivo per il quale il tesseramento del brasiliano è destinato a restare congelato. Pulgar pare orientato a considerare opzioni alternative al CSKA Mosca (Flamengo). Nel frattempo i tentativi di svincolare Kokorin sono andati a vuoto.