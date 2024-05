COR.SPORT, Cosa (e chi rimane) ora? Occhio a Nico

FirenzeViola.it

Dal dolore dell'ennesima finale persa la Fiorentina proberà a ripartire. Non sarà facile, perché adesso il morale è sotto terra e perché in tanti dei protagonisti di Atene se ne andranno. Il Corriere dello Sport cerca di capire cosa e chi rimarrà rispetto a quanto visto in questa stagione per la Fiorentina dell'anno prossimo: di sicuro ci saranno Dodo, Kayode, Milenkovic, Biraghi, Beltran e Sottil, nel mix di contratti lunghi, investimenti e rappresentatività da dividere per ognuno di essi nelle specifiche considerazioni che sa però solo il club. Difficile, poi, credere a una separazione da Terracciano, straordinariamente decisivo nella sua normalità, e non per il contratto a scadenza 2025 firmato a ottobre 2022. Però, la Fiorentina un portiere lo sta cercando e allora Christensen (pagato sei milioni l’estate passata) tanto certo di rimanere non è. Se arriva l’offerta giusta.

E poi a centrocampo: Mandragora e Kouamé rimarranno, ci sarà la separazione con Maxime Lopez ed Arthur (a fine prestito) e forse anche con Duncan. Punto di domanda su Bonaventura e Castrovilli, in scadenza, fuori Belotti e forse Nzola. E Nico Gonzalez? A proposito di contratti lunghi: il numero dieci ne ha sottoscritto uno fino al 2028 nel settembre scorso, ma andare oltre il 50 per cento di conferma dell’argentino sarebbe un azzardo al momento per mille motivi. Stesso discorso per Quarta, molto più accentuato per Ikoné.