COR.SPORT, Belotti-Ikoné, la Roma insiste. Viola ha dubbi

Prosegue la trattativa fra Roma e Fiorentina per lo scambio che potrebbe portare Jonathan Ikoné nella Capitale e Andrea Belotti nel capoluogo toscano. Ad ora va trovata la quadra sulle cifre perché lo stipendio dell’attaccante ex Torino, sui 2,4 milioni di euro a stagione, è ritenuto troppo pesante per i parametri della Fiorentina, che peraltro non è ancora convinta di dare via Ikoné. Lo riporta il Corriere dello Sport, aggiungendo che per i viola, Belotti non costituirebbe un problema nel presente, visto che il club di Commisso chiederebbe un contributo ai giallorossi sull’ingaggio. Quanto per il futuro, perché nel caso in cui a Firenze decidessero di esercitare il riscatto, non potrebbero inserire in rosa un calciatore con gli attuali parametri di Belotti - si legge -. E non è neppure così sicuro che la Fiorentina voglia offrire un biennale a un over 30 che sulla carta non sarebbe neanche titolare.

Belotti ha fin qui rifiutato tutte le proposte arrivate, dall’MLS all’Arabia, fino a Monza e Salernitana: il suo intento è restare alla Roma, è la società che lo vuole cedere. E l’unica destinazione che può fargli cambiare idea, aggiunge il Corriere, è la Fiorentina, gradita come club e città da parte della punta e della sua famiglia. Un suo eventuale arrivo porterebbe di conseguenza l’uscita di Nzola.