COR.SPORT, Attenzione alta e testa: l'input di Italiano

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si analizzano le parole di Vincenzo italiano rilasciate ieri ai canali ufficiali viola: vietato abbassare la soglia dell’attenzione, vietatissimo anche solo pensare che l’Empoli possa essere in difficoltà come può far credere un’occhiata superficiale alla classifica. Due errori che il tecnico viola non accetterebbe dai suoi, ma sa di poter contare su un gruppo ormai maturo e responsabile da questo punto di vista e ne rimarrebbe sorpreso se accadesse.

Al di là di quello che sarà poi il risultato del campo. Il tecnico Ha ritrovato tutti i Nazionali solo venerdì con il rientro degli argentini dal Sudamerica, ma le condizioni dei singoli e quelle generali lo confortano. Da domani rientra nel frullatore e come ne uscirà dipenderà soprattutto dal "comportamento" che avrà: il tecnico siciliano un’idea precisa ce l’ha ed è esattamente quella che ha prodotto diciassette punti in otto gare e il terzo posto in classifica.