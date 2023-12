COR.SPORT, Adesso il mercato per aiutare Italiano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla di quello che la Fiorentina sarà chiamata a fare nel corso del mercato di gennaio, anche alla luce - non solo del ko di Gonzalez - ma anche delle parole di Italiano giovedì ("Il mercato di gennaio? Ci sono ancora alcune partite da disputare in cui mi aspetto la crescita di quei calciatori che possono fare di più rispetto a quanto visto finora, poi valuteremo...), un'affermazione che fa pensare a dei ritocchi della rosa nel mercato di gennaio. Ciò vale soprattutto se si parla di esterni di attacco, dove tolto Nico tutti gli altri finora non si sono avvicinati mai al livello dell’argentino. Anche a Budapest, Brekalo non ha inciso, Ikoné ha sbagliato tutto. Sottil ha dimostrato finora molta discontinuità. Kouame è andato meglio, ma deve compiere il salto di qualità. Quel salto di qualità che Italiano chiede anche ad altri, a partire dagli esterni e continuando in mezzo al campo (Lopez e Barak).

Per gli esterni finora si è parlato molto di Laurienté del Sassuolo. In difesa restano vivi i nomi di Gajic del Cska Mosca e di Juranovic dell'Union Berlino (per il ruolo di terzino destro). Servirà dunque intervenire sul mercato di gennaio per sistemare i difetti e aggiungere anche qualcosa in più. Del resto, l’andamento della stagione fino a questo momento lo giustifica.