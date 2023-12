COR. SERA, Top-11 del 2023 in A: c'è anche Gonzalez

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

C'è posto anche per il viola Nico Gonzalez nel dream team della Serie A del 2023 stilato questa mattina dal Corriere della Sera. L'esterno della Fiorentina - posizionato a destra - si trova in un undici (ideale) di altissimo livello completato da Maignan (Milan) in porta, Di Lorenzo (Napoli), Kim (ex Napoli), Acerbi e Dimarco (Inter) in difesa, Anguissa (Napoli), Calhanoglu (Inter) e Rabiot (Juventus) a centrocampo e Oshimen (Napoli) e Lautaro Martinez (Inter) in attacco.

Come spiega il giornale, Nico è stato inserito in questa top-11 dell'anno solare in quanto "ha portato la Fiorentina a giocare due finali dopo 60 anni (Coppa Italia e Conference League) e adesso, fino a prima dell'infortunio, l'ha trascinata al quinto posso, a un passo dalla zona Champions.