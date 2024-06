COR. FIO, Vranckx, è derby col Bologna di Italiano

FirenzeViola.it

Il Corriere Fiorentino traccia i prossimi possibili movimento di mercato della Fiorentina in chiave centrocampo. Il nomer ritornato in ague è quello di Aster Vranckx, centrocampista belga del Wolfsburg per cui l'anno scorso, rivela il Corriere, era stato richiesto dallo stesso Italiano: all’ex mister viola servivano corsa, muscoli e inserimenti. Qualità ben presenti nel bagaglio di questo centrocampista belga e non è un caso che in su di lui (oltre a quello del Napoli) ci sia anche l’interesse del Bologna. Perché l’attuale tecnico rossoblu, come la dirigenza della Fiorentina, non si è dimenticato delle sue qualità e sarebbe ben felice di averlo a disposizione.

Anche per questo, scrive il Corriere, e per evitare che durante l’Europeo (Vranckx è impegnato con il Belgio) il prezzo salga, i viola hanno accelerato. L’idea insomma è fare il più presto possibile, anche per iniziare a dar forma alla squadra che attorno al 10 luglio si presenterà al Viola Park per iniziare la preparazione. Non a caso nei giorni scorsi sono stati allacciati anche i primi contatti col Milan per Pobega, così come resta in piedi l’ipotesi Brescianini, del Frosinone. Fari puntati sul centrocampo quindi.