COR.FIO., Viola senza Kean. Tocca a Kouamé e Beltran

Il Corriere Fiorentino, in avvicinamento a Genoa-Fiorentina, riprende in mano la principale notizia della serata di ieri - anticipata dalla nostra redazione - Moise Kean non è partito per Genova con la squadra e non farà quindi parte del match, in accordo con lo staff di Palladino per curare al meglio il problema alla caviglia che ancora lo attanaglia. Assenza pesante quella del centravanti, già autore di sette reti in stagione, con i viola che dovranno aprire un mini ciclo importante (Genoa, Torino e Verona) facendo a meno del loro bomber. A farne le veci - scrive il quotidiano - sarà Christian Kouamé, il cui bottino in questa stagione racconta di 12 presenze (non tutte dall’inizio) per 624 minuti giocati con zero gol segnati e 4 assist. Uno score in linea con i suoi numeri in viola che vedono solo 10 gol in 136 presenze. Per questo alla Fiorentina servirà di più anche dagli altri giocatori avanzati come Beltran che giocherà alle spalle dell’ivoriano.

Non mancheranno però dei cambi anche nel resto del campo. In mezzo è difficile in questo momento rinunciare ad Adli anche perché Cataldi è uscito un po’ acciaccato dal match con la Roma (LEGGI QUA le ultime) e dovrebbe essere lui a riposare. Al suo posto, a meno che non venga arretrato Bove (ed è una soluzione possibile), spazio a Richardson. Qualcosa cambierà anche in difesa. Sia nei centrali (su Comuzzo si deciderà all’ultimo e nel caso è pronto Quarta) sia nei terzini dove a uno tra Dodò e Gosens verrà concesso un turno di riposo in favore o di Kayode o di Biraghi.