COR. FIO, Verso il Maccabi: sale il livello d'allerta

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Che non sarebbe stata una passeggiata a livello di ordine pubblico lo si sapeva dal momento del sorteggio. A due giorni dalla gara col Maccabi Haifa iniziano però a nascere le prime tensioni. Si giocherà come risaputo a porte aperte ma con alcune limitazioni per i tifosi, che dovranno entrare allo stadio entro le 18.15 (a mezz'ora quindi dal fischio d'inizio) e prima dovranno sottoporsi a un lungo iter di controlli. Il Corriere Fiorentino fa il punto sulle criticità della sfida di Conference in programma giovedì: prima dell’incontro i cani antiesplosivo entreranno in azione per bonificare lo stadio. E non è un caso che in queste ore la Digos stia monitorando la rete per capire se ci siano proteste pro-Palestina che, al momento, non sono state annunciate. L’ingresso allo stadio sarà consentito giovedì entro e non oltre le ore 18.15 con divieto di portare all’interno del Franchi borse, zaini e power bank.

Già oggi e domani si tornerà a parlare dei profili di rischio in alcuni riunioni della Questura: domani si potrà capire quali siano le forze dell’ordine che si intende impiegare in campo. E soprattutto a protezione del pullman che porterà la squadra di calcio israeliana all’interno dello stadio. Eliminati i parterre — sono sei i settori della stadio Franchi che non saranno disponibili al pubblico — la vera incognita rimane la tutela dei tifosi del Maccabi. Saranno probabilmente meno di mille, ma la problematica sulle forme di tutela rimane: come arriveranno allo stadio? Con che mezzi? Domande che, al momento, non trovano risposta.

A tutte queste incognite si aggiunge la presa di posizione della Curva Fiesole, che con un comunicato diffuso in serata sulle proprie pagine social si è espressa così sulle limitazioni in vista della gara contro il Maccabi, dando anche un messaggio chiaro sull'inasprimento del conflitto israelo-palestinese «La decisione di chiudere giovedì gli accessi dello stadio Artemio Franchi alle ore 18.15 assunta da chi sovrintende all’ordine pubblico per la gara contro il Maccabi Haifa, denota certamente scarsa attenzione alle esigenze del pubblico di Firenze. In questa Conference League, la sorte ci ha messo davanti una squadra che viene da un paese che si dice “in guerra”, ma che in realtà sta massacrando una popolazione civile, inerme. Perché dovremmo pagare noi per tutto questo? La Curva Fiesole si presenterà come di consueto ai cancelli poco prima dell’avvio della partita. Invitiamo tutta la tifoseria che deciderà di entrare dopo le 18.15 a ritrovarsi con noi ai giardini della Curva Fiesole e a presentarsi con noi ai tornelli. Spetterà a chi di dovere decidere se farci entrare o meno. La nostra coscienza è nel posto giusto».