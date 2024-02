COR. FIO., Un attaccante vero. E la Fiesole ha scelto

FirenzeViola.it

Sul Corriere Fiorentino è presente un fondo a cura del collega Ernesto Poesio all’indomani del trionfo viola col Frosinone: "La Fiorentina fa scorpacciata di gol (bellissimo quello di Nico) e finalmente ritrova i tre punti nella speranza che il mese appena trascorso non finisca per pesare troppo su una stagione caratterizzata da strappi in avanti e brusche frenate. […] Da un posto in Champions al primo degli esclusi, tutto resta possibile. […] A fare la differenza sarà perciò la continuità: chi per primo riuscirà a trovarla potrà scavare un solco poi difficilmente recuperabile con il campionato che sta entrando nella sua terza e ultima parte.

[…] Intanto però, oltre ai tre punti, la domenica di ieri ha portato in dote anche il primo gol di Belotti con la maglia viola. Una rete da attaccante vero, per di più segnata sotto la curva Fiesole che ieri ha scelto di intonare cori per Italiano dopo uno striscione ironico nei confronti di Joe Barone".