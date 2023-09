COR.FIO, Stasera esame difficile contro l'Inter. La formazione...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Stasera la Fiorentina dovrà superare un esame difficilissimo: affrontare una delle favorite per lo scudetto. Come riportato dal Corriere Fiorentino alle 18.30 la Viola incontrerà Lautaro, che a maggio la fece piangere in finale di Coppa Italia. La squadra di Vincenzo Italiano ha già giocato giovedì, sforzandosi molto e ribaltando il risultato contro il Rapid Vienna. Probabilmente non scenderanno in campo gli stessi undici ma il turnover sarà molto limitato. L'obiettivo di questa sera della Fiorentina sarà mettere i bastoni tra le ruote ad una squadra che di fatto ha passeggiato sia contro il Monza, sia contro il Cagliari. Il senso di questa partita sarà misurare le ambizioni di un gruppo che il mercato ha rivoluzionato.

Per quanto riguarda la formazione ci sono diversi dubbi: il primo riguarda il portiere. In difesa la novità potrebbe essere Kayode a destra. A centrocampo possibile riposo per uno tra Arthur e Mandragora, in attacco invece il dubbio è chi giocherà a sinistra. Le certezze sono Nico e Bonaventura, mentre stavolta Beltran è in vantaggio su Nzola.