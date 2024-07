COR. FIO., Pressing su Locatelli: telefonate e sondaggi esplorativi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere Fiorentino fa un nome nuovo per il centrocampo viola. Infatti da qualche giorno negli ambienti del mercato circola una voce che vuole i viola interessati a Manuel Locatelli della Juventus. Un’idea, per il momento. Un sogno difficile da realizzare ma per il quale c’è già stata qualche chiacchierata esplorativa sia con l’entourage del giocatore che con la dirigenza bianconera. Un paio di telefonate, giusto per capire se gli arrivi di Douglas Luiz e Khepren Thuram possono aprire le porta ad una cessione dell’ex Sassuolo.

La premessa è che per la Fiorentina l’affare sarebbe fattibile soltanto in prestito (salvo sforzi clamorosi dei viola) e proprio per questo la strada si presenza in salita. L’altro ostacolo è rappresentato dall’ingaggio (3 milioni netti a stagione) che per i viola rappresenta il tetto massimo (è lo stipendio di Milenkovic) dell’intera rosa. L’operazione insomma è complicatissima ma Locatelli è un vero e proprio pallino di Pradè e per questo ha deciso di provarci.