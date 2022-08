COR. FIO., Ok il risultato, meno la prestazione

Sandro Picchi ha scritto un fondo per il Corriere Fiorentino con il commento del 3-2 inferto dai viola ieri alla Cremonese: “Buono il risultato, meno buona la prestazione della squadra che non ha saputo approfittare della superiorità numerica, si è fatta raggiungere dalla Cremonese e ha acciuffato i tre punti nel finale grazie a un errore del portiere che ha segnato un gol, ma nella sua porta. […] La Fiorentina ha giocato con una buona disinvoltura in mezzo alla quale ha intromesso periodi di calo e soprattutto ha distribuito alla Cremonese una confidenza che le ha consentito di recuperare lo svantaggio e di sfiorare anche vittoria poco prima della papera di Radu. […] Ma non si può chiedere tutto, oppure molto, a una squadra come quella viola che sta in parte formandosi e che dovrà affrontare una stagione in parte misteriosa poiché non si sono ancora scoperte le qualità e le deficienze delle squadre”.