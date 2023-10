COR.FIO, Nico è l'eccezione che conferma la regola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione in edicola questa mattina de Il Corriere Fiorentino si concentra sulla stella della Fiorentina: Nico Gonzalez. In ogni squadra ci sono dei giocatori diversi rispetto agli altri, dei calciatori che valgono di più. Nonostante infatti Vincenzo Italiano ha fatto del gruppo la forza della squadra, Nico è l'eccezione. Esclusa la partita contro il Napoli e quella ad Udine (infortunato) l'argentino è sempre partito titolare.

La Fiorentina scenderà in campo lunedì sera contro l'Empoli e, nonostante abbia giocato anche in Nazionale, Nico difficilmente partirà dalla panchina. Gli argentini viola avranno infatti a disposizione 24 ore piene per riposare, quel che basta per recuperare. Un giocatore come il "10" in questo momento è troppo determinante per non schierarlo dall'inizio e questo Italiano lo sa bene.