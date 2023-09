COR.FIO., L'opinione: "Viola, un bivio vinto da Italiano"

FirenzeViola.it

Sulle pagine de Il Corriere Fiorentino trova spazio oggi un approfondimento sul successo di ieri ottenuto dalla Fiorentina a firma di Ernesto Poesio. Ecco una parte del suo pensiero: "La sosta per le nazionali restituisce una Fiorentina vincente, magari non dominante per tutti i novanta minuti, ma sicuramente volitiva e decisa a non perdere altro terreno e a rimettersi in corsa. La gara contro l’Atalanta aveva il sapore del primo bivio della stagione, per scacciare la bruttissima sconfitta contro l’Inter e recuperare punti e sicurezze.

Perdere, avrebbe significato iniziare il ciclo serrato di partite che attende la squadra di Italiano con il piede sbagliato e con un handicap che avrebbe rischiato di condizionare anche le scelte di rotazione dell’allenatore. Alla fine è stato il tecnico viola a vincerla, con sostituzioni che hanno inciso molto di più rispetto a quelle effettuate dall’allenatore nerazzurro. La panchina della Fiorentina è stata superiore e questa è sicuramente un'ottima notizia alla vigilia di così tante partite ravvicinate".