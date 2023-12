COR.FIO., L'opinione: "Viola, è il tuo solito copione"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Anche il Corriere Fiorentino, nel fondo odierno a firma di Antonio Montanaro, analizza il pari della Fiorentina ottenuto ieri in rimonta sulla Roma. Ecco le opinioni in merito: "Per come s’era messa la partita nella ripresa, la sensazione è che la Fiorentina abbia sprecato un’occasione d’oro per portare a casa quei tre punti che Italiano non è mai riuscito ad ottenere all’Olimpico da quando è sulla panchina viola.

Tre punti che avrebbero portato la Fiorentina da sola al quarto posto. La zona Champions comunque è lì a una sola lunghezza, con ben cinque squadre in appena due punti. La differenza all’Olimpico la fanno ancora una volta gli attaccanti, in un senso e nell’altro: Lukaku sfrutta l’occasione giusta dopo cinque minuti, mentre Nzola poco dopo davanti a Rui Patricio tocca debolmente un ottimo assist di Bonaventura. Solito copione, insomma".