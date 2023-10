COR.FIO., L'opinione: "Ora una salita a tutta velocità"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino è presente quest'oggi il fondo di Ernesto Poesio che analizza il match in programma questa sera al Franchi tra Fiorentina ed Empoli, evidenziando l'opportunità tanto dei viola quanto degli azzurri di fare un balzo in classifica. Ecco il suo pensiero in merito: "Le due settimane al terzo posto con vista sull’Europa che conta, hanno consolidato l’entusiasmo e permesso di sognare in grande. La crescita di questa squadra è innegabile: è oggi molto più consapevole e sicura dei propri mezzi rispetto alla della scorsa stagione. I viola sono consapevoli di dover ripartire a tutta velocità sia per mantenere alto il grado di entusiasmo dentro e fuori lo spogliatoio, ma soprattutto per gestire il vantaggio conquistato nella prima parte del campionato. Ci sarà bisogno di nervi saldi certo, di serietà e concentrazione anche, senza però perdere quel pizzico di incoscienza di cui la squadra di Italiano ha bisogno per rendere al meglio.

Proprio come ai tempi di un altro Vincenzo (Montella) la Fiorentina ha ormai creato una sua identità in cui i giocatori si riconoscono. In una recente intervista non ha nascosto che se le cose dovessero continuare ad andare a gonfie vele potrebbe essere necessario «dover scegliere» tra Conference e campionato. Parole figlie dell’ambizione di portare la Fiorentina a un livello successivo, quello dell’Europa che conta dove poter sfidare i migliori tecnici e giocatori d’Europa. Il prossimo ciclo di partite peserà definitivamente le ambizioni viola. Una salita da affrontare a tutta velocità, senza guardarsi troppo indietro".