COR.FIO., Incognita giovani: il dato della Viola

All'interno dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino è presente un'analisi sui giovani in casa Fiorentina. Mentre nel Mondiale che si sta svolgendo in Qatar giovani come Julian Alvarez, Vinicius, Bellingham, Musiala, Gavi e Pedri si stanno consacrando definitivamente, la situazione in casa gigliata non è delle migliori sotto questo aspetto. In estate, per esempio, non è stato acquistato nessun ragazzo nato dal 2000 in poi. Stesso discorso per la stagione precedente nella quale, tra giugno e gennaio, Barone e Pradè, scrive il quotidiano, non si sono preoccupati di acquistare giovani talenti. Da due anni insomma, il mercato della Fiorentina ha mandato in soffitta il futuro. Inoltre, fin qui, l'età media dei giocatori schierati dalla Viola è di 26,2 anni. Ben altre 10 squadre hanno una media più bassa: Lecce, Empoli, Torino, Spezia, Sassuolo, Milan, Atalanta, Cremonese, Napoli e Udinese. Adesso la speranza è che le prossime amichevoli possano servire per dare conferma ai vari giovani presenti in rosa o che la dirigenza si ricordi degli under 23 anche sul mercato. Questo perché, almeno loro, non inciderebbero sulle liste e potrebbero rappresentare un patrimonio tecnico ed economico notevole.