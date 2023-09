COR.FIO, Il commento: "Gasp tacere ogni tanto no?"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nel suo commento, il direttore del Corriere Fiorentino, Roberto De Ponti tratta della vicenda che ha coinvolto l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini e il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Di seguito un estratto: " Ribadito che il «vaffa» di Rocco Commisso era fuori luogo, la nuova uscita dell’allenatore atalantino, che davanti alle telecamere (sì, qui c’erano) si è vendicato sostenendo a mente fredda che quando il numero uno viola parla «è come scoperchiare un tombino», dimostra che al peggio non c’è limite, in un’escalation di insulti insopportabile, inaccettabile e soprattutto pericolosa.

Ma tacere, ogni tanto, no?".