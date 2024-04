COR. FIO., Ieri tutti i limiti dell'attacco. Ora si complica

FirenzeViola.it

Questa una parte dell’editoriale sul Corriere Fiorentino del giornalista Ernesto Poesio, all’indomani del pareggio viola a Plzen: "La partita di andata dei quarti di finale di Conference League contro il Viktoria Plzen conferma tutti i difetti in attacco della Fiorentina. […]. Ma lo 0-0 di ieri è anche la dimostrazione di come con un po’ di attenzione e rinunciando a pericolosi quanto inutili palleggi nella propria area di rigore, le squadre che affrontano i viola abbiano trovato l’antidoto migliore per la squadra di Italiano: lancio lungo a eludere il pressing alto oppure, durante la fase difensiva, grande concentrazione e densità nella propria area di rigore lasciando ai viola uno sterile possesso palla.

[…] Il risultato è che l’accesso alle semifinali, che dopo il benevolo sorteggio sembrava se non scontato almeno alla portata, ora rischia di complicarsi non poco. Perché il Plzen a Firenze giocherà se possibile ancora più coperto, magari con l’intento di arrivare ai rigori. Lo scenario peggiore per i viola che avrebbero tutto per chiudere i conti in anticipo".