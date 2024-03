COR.FIO, Franchi, Barone mai contento: non sorprende

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"È però sorprendente (ma davvero lo è?) come anche di fronte all’evidenza si continui a litigare, a polemizzare e a (far finta di) proporre soluzioni alternative allo stadio dell’ingegner Nervi. Ultimo esempio: la Città metropolitana di Firenze ritrova i 55 milioni che il governo le aveva tolto appena pochi mesi fa? Incredibilmente nessun esponente del centrodestra se ne prende i meriti, forse perché nessuno si era accorto della portata del provvedimento (o più banalmente perché, non essendoci ancora un candidato sindaco delle opposizioni, nessuno sapeva se prendere la palla al balzo), salvo poi precisare che quei soldi no, non servono per lo stadio ma per altri progetti". È l'inizio del commento a cura di Roberto De Ponti sul Corriere Fiorentino, dove si analizza le parole di Joe Barone, dg della Fiorentina, rilasciate ieri in merito alla questione stadio.

"Non è per nulla sorprendente invece la reazione della Fiorentina - prosegue De Ponti -, come da copione scettica sul risultato finale, anche se sotto sotto si capisce che per il board viola il vero problema sono i quattrini: quanto ci guadagniamo? E quanto ci perdiamo? Ce lo fate uno sconto sull’affitto? [...] Parole del dg Joe Barone, interessanti perché pronunciate dallo stesso dirigente che ha ospitato 18 giorni fa il comizio di un ministro al Viola Park. Lo stesso che un mese e mezzo fa ha suggerito «votate per i soliti e le cose non cambieranno». Chi ha l’età per essere andato a letto dopo Carosello forse ricorderà gli spot con Adolfo Celi e famiglia, gli Incontentabili. Un po’ come Barone. Piccolo florilegio di dichiarazioni del dg viola.

La Fiorentina non vuole andarsene da Firenze e Palazzo Vecchio si muove sullo stadio del rugby? «Stiamo lavorando sul Padovani come impianto provvisorio» (10/6/23). Il restyling del Franchi sembra decollare? «Ringrazio il sindaco Nardella, c’è un progetto esecutivo molto serio, con soldi già stanziati» (26/11/23). O Franchi o niente: «Chiederò di posticipare l’inizio dei lavori al Franchi» (12/12/23). Contrordine: «Investire sul restyling? Nardella trovi i soldi, poi se ne parla» (19/12/23). Il lamento: «Durante i lavori dovremo giocare fuori Firenze, siamo arrabbiati e amareggiati» (30/12/23). Colpo di scena: arriva la deroga per concludere i lavori nel 2028 anziché nel 2026, la Fiorentina non dovrà più lasciare il Franchi, e arrivano per vie traverse anche i 55 milioni che non c’erano più. Barone è contento? «Le nostre domande sono rimaste senza risposte» (ieri). Lo spot di Carosello si chiudeva con il commesso del negozio che spazientito diceva ad Adolfo Celi: ma lei è incontentabile! «Sempre!», era la risposta. Nella versione moderna, la controrisposta avrebbe potuto essere: allora si compri un terreno e lo stadio se lo costruisca lei".