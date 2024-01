COR.FIO., Ecco il nuovo Padovani: novità e incognite

Sul Corriere Fiorentino spazio ancora alla querelle stadio e in particolare ad un nuovo punto sulla situazione del Padovani, l'impianto rugbistico di Campo di Marte che potrebbe ospitare la Fiorentina nel periodo di ristrutturazione del Franchi. Intanto i costi: Palazzo Vecchio realizzerà le nuove tribune da 7mila posti totali, poi l'eventuale nuovo ampliamento (circa 8mila posti in più) spetteranno alla Fiorentina o a uno sponsor che dovrà metterci 5 milioni. Ieri -scrive il Corriere - in Consiglio comunale l’assessore alla sport Cosimo Guccione ha ribadito che il Comune metterà solo 10 milioni per un «impianto di rugby di eccellenza» e che durante i lavori si pensa di far giocare le partite della palla ovale ai campini Astori e spiegato che il progetto definitivo che sarà presentato da chi si aggiudicherà i lavori dovrà seguire, come ogni impianto sportivo, le specifiche di Lega Calcio e Coni.

Ma come sarà il nuovo Padovani? Ce lo descrive il quotidiano fiorentino: -Il bando chiede di progettare e realizzare uno stadio da rugby con capienza base di circa 4mila spettatori, dotato dei servizi adeguati, poi l’opzione di incremento a circa 7 mila, e infine di adeguare, «se richiesto», lo stadio da rugby per consentire di poter ospitare anche partite di calcio di serie A con circa 15 mila posti. Così avremmo una tribuna coperta permanente da 4 mila posti e una tribuna scoperta con struttura prefabbricata modulare da 3 mila posti per il rugby e se la Fiorentina giocherà al Padovani una altra curva e una tribuna temporanee per arrivare alla capienza di 15 mila per partite di calcio Serie A e Coppa Italia-.

Il Corriere specifica anche altri dettagli della nuova struttura, che avrà anche skybox e posti vip nella nuova tribuna coperta da 4mila posti. E con l'eventuale "aggiunta" dei soldi della Fiorentina si faranno adeguamenti alla grandezza del campo, una sala stampa e 500 posti hospitality-premium-vip, oltre che a un "formaggino" per gli ospiti.. Il Comune vuole aggiudicare i lavori entro marzo, così da finire i cantieri entro il 2024. Nella gara sarò premiato chi farà i lavori nel minor tempo possibile.