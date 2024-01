COR.FIO., Differenza di 2 mln su Ngonge. Belotti occasione

FirenzeViola.it

Trova spazio anche sul Corriere Fiorentino il mercato dei viola, alla ricerca da tempo di un esterno offensivo e uno difensivo (a destra). Cyril Ngonge rimane il principale obiettivo, si era fatto vivo anche l’Aston Villa ma vista la preferenza del calciatore a restare in serie A la Fiorentina rimane in prima fila, e la prossima potrebbe essere la settimana buona per l’accordo con gli scaligeri che chiedono almeno una decina di milioni (i viola sono arrivati a 8 più bonus). Sempre col Verona il club di Commisso lavora per avere anche Davide Faraoni, anche perché le altre piste per un difensore centrale al momento restano sospese - si legge -.

Quanto alle punte, l’idea della società rimane quella di andare avanti con Beltran e Nzola, ma sull’angolano, se dovessero arrivare offerte verrebbero prese in considerazione e un eventuale partenza andrebbe colmata, con alcuni nomi che possono diventare occasioni. È in particolare il caso di Andrea Belotti, non così certo della permanenza a Roma dove anche Azmoun è in bilico. Nell’eventualità di una ristrutturazione dell’attacco di Mourinho l’uscita di Belotti potrebbe diventare un’opportunità da valutare anche per la Fiorentina, scrive stamani il Corriere.