COR.FIO., Bonaventura, Barone e il rinnovo: il punto

Il Corriere Fiorentino afferma che con tutta probabilità Jack Bonaventura lascerà Firenze e la Fiorentina in estate nonostante l'opzione (a favore del club) sul suo contratto. Il dito puntato dall'agente del giocatore Enzo Raiola, anche se non viene mai citato nelle sue dichiarazioni a Sportmediaset, è contro l’altro protagonista di questa vicenda: il dg Joe Barone. La Juventus aveva sondato il terreno per capire se ci fossero margini per portarlo a Torino, ma è da Firenze che la notizia è stata fatta filtrare, scrive il quotidiano che spiega la posizione del calciatore: l’aspetto che più lo ha infastidito infatti sono state quelle voci secondo le quali lui avrebbe chiesto, con forza, di essere lasciato andare. Non è così e anzi, i movimenti per Reyna e Baldanzi (due trequartisti) gli hanno fatto pensare che alla società, se avesse trovato un sostituto, la cessione non sarebbe dispiaciuta.

Lo scontro comunque nasce in autunno quando Bonaventura ha chiesto al club di prolungare il contratto (in scadenza a giugno) a prescindere dalla clausola che, al raggiungimento di un certo numero di presenze, farà scattare il rinnovo fino al 2025 ricevendo in cambio una risposta che suonava più o meno: «Se ne parla a fine stagione e comunque c’è già l’opzione». In più, sebbene la Fiorentina sostenga informalmente che il giocatore voglia un aumento dell'ingaggio, chi lo conosce assicura che si sarebbe accontentato dello stesso stipendio attuale. Il problema è che Barone ha messo sul tavolo una proposta al ribasso che ha scatenato la rabbia del calciatore e di chi lo gestisce. Nel mezzo ci sarebbe anche un patto con Italiano al quale Bonaventura ha assicurato di non volersene andare e di essere pronto a dare tutto fino a giugno.