COR. FIO, Arthur ancora ko: verso il forfait domenica

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dalle pagine del Corriere Fiorentino non arrivano buone notizie per i tifosi viola: secondo quanto riportato dal quotidiano toscano, Arthur Melo, out a Lecce per un affaticamento muscolare, salterà anche la sfida di domenica contro il Frosinone. L'obiettivo, scrive il Corriere, è recuperarlo per la sfida di mercoledì prossimo col Bologna, ma anche su questo obiettivo non ci sono certezze.

Il Corriere sottolinea poi l'importanza di un centrocampista diventato imprescindibile in pochi mesi: "Da quando Arthur ha iniziato a zoppicare infatti, la Fiorentina ha assunto il suo stesso, identico passo. Nessuna vittoria e una fatica enorme nella costruzione del gioco. Sembra di esser tornati ai tempi di Pizarro e di Montella. «Qual è il difetto del Pek? Che una volta che ti abitui a giocare con lui poi non ne puoi più fare a meno» disse l’aeroplanino. Per il brasiliano, vale lo stesso discorso".