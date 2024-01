COR.FI., Ngonge nome caldo ma potrebbe non essere il solo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

E' uno dei mercati di gennaio più importanti degli ultimi anni per il Corriere Fiorentino, perché la classifica vede i viola al momento con in mano un quarto posto da difendere.

Il lavoro al Viola Park non mancherà di certo, soprattutto per quanto riguarda l'esterno d'attacco, un ruolo in cui già c'era necessità di intervento evidente, ma che ora diventa cruciale in virtù degli infortuni di Nico e Sottil e dell'assenza di Kouame. Non è quindi da escludere che gli innesti in quel reparto saranno due, specialmente se Sottil ne avrà per tanto tempo e se Brekalo dovesse uscire. Al momento, secondo il quotidiano, i nomi in cima alla lista dovrebbero essere quelli di Beste, Laurientè e Ngonge.

Quest'ultimo in particolare sembra uno dei nomi più caldi poiché il presidente Setti si è convinto a lasciar partire diversi suoi gioielli: Hien è già a Bergamo per firmare con l'Atalanta e il prossimo potrebbe essere proprio Ngonge (e perché no anche Filippo Terracciano) in direzione Firenze.

L'altro fronte su cui si guarda con attenzione è quello tedesco, dove gli opzionati sono il già citato Beste e Lukas Klostermann, anche se Italiano preferirebbe profili pronti subito e quindi che conoscano già la Serie A.

Detto degli acquisti, la Fiorentina dovrà poi pensare ad alcune cessioni. Al momento i due giocatori più vicini al lasciare (momentaneamente) Firenze per farsi le ossa in prestito sono Niccolò Pierozzi e Gino Infantino.