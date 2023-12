BILD, La Fiorentina segue Beste, l'attaccante barbuto

© foto di pietro.lazzerini

La Fiorentina starebbe seguendo Jan-Niklas Beste, attaccante 24 enne dell'Heidenheim attualmente 14esimo in Bundesliga. Come riporta SportBild, sul giocatore famoso per la sua barba folta si sono accesi i riflettori di club dalla Spagna e dei viola, interessati a portare a Firenze il calciatore con il contratto in scadenza nel 2025. L'obiettivo dell'Heidenheim è battere il record di vendita stabilito con la cessione di Glatzel al Cardiff nel 2019 di 6 milioni di euro.