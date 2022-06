BILD, Amiri piace ad Italiano: la Viola ci pensa

Nadiem Amiri, centrocampista del Bayer Leverkusen, è tornato in Bundesliga dopo il prestito al Genoa, ma spera sempre in un futuro in Italia, visto anche il contratto in scadenza nel 2024. Il Grifone lo aveva prelevato in prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni di euro in caso di salvezza, ma la retrocessione ha cambiato i piani. Secondo quanto riportato dalla Bild, oltre all'Hellas Verona, ha mostrato interesse per lui anche la Fiorentina. Il classe '96 è un profilo molto gradito ad Italiano, ma ci sono anche altri indizi che potrebbero far pensare ad un suo trasferimento in Serie A. L'agenzia Sports360 che lo segue infatti ha recentemente aperto una sede a Torino ed il Leverkusen adesso spera di incassare tra gli 8 e i 10 milioni di euro.