AS, Anche la Fiorentina su Borja Mayoral. Proposte...

Borja Mayoral lascerà il Real Madrid con ogni probabilità in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da as.com, lo spagnolo è alle prese con la decisione più importante della sua carriera visto che il contratto in scadenza nel 2021 gli impone di separarsi dai Blancos, club che lo ha cresciuto. Il ragazzo ha bisogno di tempo per scegliere ed il Real Madrid chiede 15 milioni di euro per il 50%. In pole c'è il Valencia che spera di ottenere il 70% anche se la difficoltà sarà trovare i soldi per finanziare l'offensiva. A lui piace questa opzione così come lo alletta il Levante, club in cui è stato in prestito e che lo vorrebbe con sé. Infine lo cerca il Marsiglia e, dall'Italia, la Fiorentina che è alla disperata ricerca di un attaccante e la Lazio.