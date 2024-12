ANSA, La ricostruzione: un colpo preso prima del malore

FirenzeViola.it

L'ANSA ha riportato una prima ricostruzione dei minuti precedenti al malore che ha colpito Edoardo Bove durante il match tra Fiorentina e Inter: "Prima di sentirsi male, Bove aveva preso una botta fra il torace e la milza, in seguito a uno scontro di gioco con Dumfries. Poco dopo si era cambiato la maglia, quindi si sarebbe rivolto alla propria panchina per far presente di avvertire capogiri"