HOFMANN, Entusiasmo in squadra. Serve grande gara

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

Il difensore centrale (e domani capitano) del Rapid Vienna Maximilian Hofmann ha preso la parola in sala stampa presso lo stadio Artemio Franchi in vista della sfida di domani in Conference League contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: "La partita di domani non sarà scontata, giocheremo contro una squadra molto forte. Nello spogliatoio c'è tanto entusiasmo e speriamo di ripetere la gara di andata: speriamo che tutto ciò ci possa aiutare per fare una grande gara".

Su che tipo di gara di aspetta domani: "Non ci nasconderemo, dovremo attaccare: la Fiorentina farà una gara molto intensa. Non sarà una gara simile a quella d'andata. Faremo sicuramente pressing alto per provare a segnare anche noi almeno un gol".

Sull'assenza di Schik e Burgstaller: "Abbiamo fiducia nel nostro mister. Io mi concentro su quella che sarà mia prestazione. Certo, l'assenza di questi due giocatori può essere rilevante".

Su come sta dopo il suo infortunio: "Sono contento di essere tornato dopo un lungo infortunio. Adesso spero di poter esaltare questo mio ritorno con una grande prova domani".

Sugli ottimi numeri del Rapid Vienna in trasferta: "Non c'è una strategia dietro alle vittorie e ai tanti gol che abbiamo fato in trasferta... ma sappiamo che in gare come quella di domani dovremo essere aggressivi. Non vogliamo pensare alle gare che abbiamo già fatto però".