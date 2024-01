HENDEL A RFV, Nel '96 c'era un grande Bati. Stasera...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Paolo Hendel a Radio FirenzeViola

Paolo Hendel, attore e comico fiorentino, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso del "Social Club" rammentando l'uscita de "Il Ciclone" proprio nell'anno in cui la Fiorentina vinse la Supercoppa, il 1996: "Di quel periodo ricordo, oltre a "Mai dire gol" con la Gialappa's, il grande Batistuta che aveva un'eleganza da grande attore. C'era solo una cosa che non potrebbe più fare: la famosa esultanza con la mitraglia, che oggi visto il periodino che passiamo non verebbe accettata".

La Supercoppa che migra in Arabia per motivi economici non "sporca" i principi dello sport?

"Certo, alla fine lo sport china la testa a chi può garantire degli spettacoli percependo fior di quattrini. Il primo ad aprire la strada a quelle zone è stato il nostro Matteo Renzi, ma ne parliamo un'altra volta. Ormai vediamo tanti professionisti andare verso quella parte del mondo, poi, per carità, non so quanti di noi rifiuterebbero tutti quei soldi".

"Niente Panico" è il suo nuovo spettacolo...

"Noi tifosi viola abbiamo una vita di sofferenze, a differenza di altre squadre che si possono seguire con pochi patemi. A Firenze si soffre ma quando godi, godi. Il titolo del mio spetacolo significa che, nonostante le tante cose non vanno nel mondo, io continuo a ridere".

Che sensazioni ha rispetto a Napoli-Fiorentina?

"Se c'è un popolo che amo particolarmente è quello partenopeo. La leggerezza, l'ironia dei napoletani ce l'hanno in poche altre città del mondo. Mi auguro che i tifosi facciano ognuno il tifo che devono fare, ci sono tutte le carte in regola per fare una gran bella partita e per raggiungere il risultato".