GUERINI A RFV, Per essere ambiziosa, la Fiorentina deve intervenire sul mercato

Vincenzo Guerini, ex Dirigente Sportivo della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola amore mio":

Che ambizioni vede in questa Fiorentina?

"La Fiorentina, per essere ambiziosa, deve mettere mano alla squadra. Sono curioso di vedere dove porta il cambio di allenatore. Palladino è emergente, ma un conto è allenare il Monza con alle spalle Galliani e un conto è allenare la Fiorentina. A Firenze devi fare un salto di qualità e solo intervenendo sul mercato lo può fare".

Pradè che protezione potrà dare a Palladino?

"Bisogna vedere la volontà di Commisso. Barone copriva tutto nel bene e nel male, ora ci vuole uno in società di grande carisma e non so se la società lo abbia".

Su Goretti:

"Non so che tipo di valore ha. Pradè-Macia costruirono una squadra che a Firenze vedranno poche volte. Non sarà facile e hanno da prendere giocatori determinanti. Sono anni che nessuno arriva in doppia cifra in campionato. C'è da mettere mano alla spina dorsale della squadra, partendo dal portiere, il difensore centrale, il centrocampista e l'attaccante. La Conference è bella però l'Europa League è un'altra cosa".

