GUERINI A RFV, La Fiorentina ha risposto ai "sorrisetti" estivi. Sousa...

L'ex giocatore nonché dirigente viola Vincenzo Guerini è intervenuto questa mattina nel corso della trasmissione "Chi si compra" in onda su Radio FirenzeViola. Ecco la sua analisi circa il momento che sta vivendo la Fiorentina: "Più che stupire, mi fa felice vedere la Fiorentina così in alto. Ma ammetto che non me lo aspettavo. Credevo che avrebbe fatto una stagione in linea con le precedenti ma così non è, mi sono clamorosamente sbagliato".

Qual è la chiave di questa magia che sta vivendo la squadra?

"C'è stata una serie di coincidenze positive: l'allenatore è entrato nella testa dei giocatori, i giocatori hanno reagito con ambizione alle polemiche che ci sono state sul loro conto dopo la recente campagna acquisti… questo stimolo all'orgoglio è stata una cosa importante. E poi ovviamente l'esplosione di Kean, che nessuno era mai riuscito a fare esprimere. L'ho visto davvero troppo determinato".

Si sente di fare un paragone con la Fiorentina di Montella e quella di Sousa?

"Penso che quella di Montella fosse una squadra formidabile: non sono soddisfatto per quello che abbiamo fatto, però… giocavamo in modo magnifico ma siamo rimasti con un pugno di mosche in mano. La seconda Fiorentina manco la nomino… perché era allenata da una delle più brutte persone che abbia mai conosciuto nel mondo del calcio… questa mi sembra una squadra molto più pratica, perché punta molto alla concretezza".