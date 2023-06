GUERINI A RFV, Che ricordi il "mio" scudetto. Aquilani...

Fonte: Dagli inviati Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro

Presente al 40esimo anniversario dello scudetto Primavera della Fiorentina, di cui era allenatore, Vincenzo Guerini è intervenuto da San Casciano - dove erano riuniti i protagonisti di quel trofeo -ai microfoni di Radio Firenzeviola: "Ho sempre detto che nella mia storia i ricordi migliori sono proprio queste vittorie, tutti mi hanno aiutato perché io ho smesso di giocare a 23 anni e loro mi hanno regalato soddisfazioni enormi anche se abbiamo solo 10 anni di differenza ma ho visto crescere tutti come uomini. Alcuni sono arrivati anche in alto".

Come è cambiato il mondo giovanile? "E' cambiato tutto, guai a chi ci toccava la Fiorentina. Ora sono tutti attaccati alla squadra ma appena arriva un'offerta vanno via. Io tengo a quella squadra perché hanno dei valori che non ritrovo più"

Aquilani ti ha sorpreso? "Non mi ha stupito per niente, l'ho conosciuto bene, poi ha avuto grandi maestri. Quando ha preso in mano la Fiorentina gli ho mandato un messaggio di incoraggiamento e gli ho detto che sarebbero stati gli anni migliori. Lo trovo maturo e pronto per nuove avventure".