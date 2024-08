GUDMUNDSSON, Out in amichevole con il Genoa

FirenzeViola.it

Oggi alle 18:30 il Genoa è sceso in campo al Rigamonti per un test match contro il Brescia. La formazione allenata da Alberto Gilardino ha perso 2-0 contro i lombardi con le reti Moncini e Borrelli. L'elemento più interessante però per la Fiorentina non è il risultato della partita, bensì l'assenza dai convocati di Albert Gudmundsson. Il calciatore islandese è un obiettivo di mercato del club viola che punta a portarlo a Firenze con un prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra complessiva di 25 milioni(QUI la news completa su FirenzeViola.it).

L'attaccante genoano non ha preso parte al match giocato oggi dai rossoblu per un problema di entità lieve all'adduttore. Gudmundsson dovrebbe tornare a disposizione di Gilardino per la prima sfida ufficiale del Grifone in Coppa Italia contro la Reggiana venerdì 9 agosto alle 20:45.