GUDMUNDSSON, Ancora non si è allenato in gruppo

È iniziata la corsa contro il tempo per vedere per la prima volta in campo con la maglia della Fiorentina il grande acquisto dell'estate in viola, Albert Gudmundsson. Lo staff tecnico e medico ancora non hanno certezze sul recupero perché, come rivelato da Palladino al termine della conferenza stampa ieri dopo il pareggio contro il Monza, l'ex Genoa non si è ancora allenato con il gruppo. Preoccupazione che prosegue nonostante sia a Firenze già da alcune settimane: ad oggi non è ancora certa la sua presenza a Bergamo contro l'Atalanta, ma questa pausa sarà fondamentale per recuperare e tornare in campo con la sua nuova maglia.