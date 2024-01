GUCCIONE, Cosa possiamo fare al Padovani con 10mln

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Interpellato in merito ai lavori per il restyling del Franchi e dello stadio Padovani durante il Consiglio Comunale, l'assessore allo sport di Firenze Cosimo Guccione ha chiarito: "Si parla di un'ipotesi progettuale in fase di discussione con gli operatori economici. La ditta che eseguirà i lavori lo farà in base alle indicazioni della Lega Calcio: ogni volta che si realizza un impianto sportivo, ovunque esso sia, deve avere una serie di collaudi e omologazioni. Sicuramente il progetto definitivo dovrà rispondere a questa serie di omologazioni. Funziona così per tutti, anche per la Settignanese.

Quali opere possono essere realizzate con 10 milioni? Sono stati stanziati per la ristrutturazione dell'impianto Padovani con una tribuna coperta da 4mila spettatori con tutti i servizi e una tribuna scoperta da 3mila spettatori. Lo abbiamo sempre detto che queste sono le risorse per rendere l'impianto sportivo del rugby un impianto di eccellenza. Tante altre sono le attività che potrebbero essere fatte ma per aumentare la capienza servono altre risorse. Dove giocherà il rugby? Abbiamo una serie di soluzioni che discuteremo con la società, non ultima la soluzione dei campini di Campo di Marte".