GUCCIONE A RFV, V. Park straordinario. Il Franchi...

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Firenze in campo" per parlare di stadio, Viola Park e soprattutto di come viene vissuto lo sport nel nostro capoluogo. A partire ovviamente dall'evento tenutosi oggi al Parco delle Cascine: "E' stato il primo appuntamento di tanti. Abbiamo cercato di recuperare dei dati per capire quanto sia importante lo sport nella nostra città. I dati hanno dimostrato che in tanti a Firenze praticano sport. Abbiamo cercato di capire anche che tipo di sport vengono fatti dai ragazzi della città di Firenze. Nei prossimi mesi poi andremo ad analizzare e confrontare i dati tra le varie fasce d'età".

Sport a casa. In tanti praticano sport in autonomia nelle proprie abitazioni, cosa ne pensa?

"Tanta parte della popolazione decide di fare sport. Non solo tramite società sportive ma anche in autonomia. In tanti infatti fanno camminate oppure corrono in giro per la città. Il 12% pratica sport nelle proprie dimore, non solo tra i giovani, che magari si aiutano anche con applicazioni, ma anche tra gli over 65. Se da un lato questo è positivo, dall'altro invece ci porta a riflettere su cosa sia lo sport oggi e nei prossimi anni. Questa di praticare sport in casa è un'abitudine che deriva dal lockdown e che è rimasta".

Caso scommesse, che sensazioni ci sono nel parlare di sport ai ragazzi in questi giorni?

"Sempre di più i giovani hanno come punti di riferimento i grandi campioni e gli influencer sportivi. Quindi lo sport, soprattutto quello di alto livello, ha grande influenza sui comportamenti dei ragazzi. Il rischio è quello di diventare modelli negativi. Già abbiamo vissuto in passato brutti momenti per il nostro sport speriamo non si ripeta. Questa del gioco è una piaga che rischia di rovinare i ragazzi e le famiglie e purtroppo è sempre più comune tra i giovani".

Un parere sul viola Park?

"Sono stato all'inaugurazione e già ci ero stato. E' una struttura straordinaria che darà finalmente alle nostre squadre la possibilità di avere un luogo in cui allenarsi. Io sono cresciuto ai "campini" e già allora si pensava e si sperava in una sistemazione migliore, adesso c'è un luogo ancora più bello. Anche il centro di Coverciano vedrà una bella ristrutturazione. Quindi nella nostra area metropolitana ci sono due grandi impianti sportivi e vogliamo mettere a vicino a questi anche il nuovo stadio Franchi. Quest'ultimo dovrà essere una casa adeguata per i tifosi viola".