GUBBIO, Doppio colpo per l'ex Guidi: Meli e Lakti

Doppio colpo in entrata per il Gubbio dell’ex tecnico della Primavera viola Federico Guidi: come riporta questa mattina Tuttosport, sono in via di definizione i prestiti dei due baby Marco Meli ed Erald Lakti, che dopo aver fatto il ritiro con la prima squadra e aver completato il proprio percorso di crescita con il settore giovanile viola adesso si apprestano a disputare la prima stagione tra i professionisti.