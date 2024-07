GROSSETO-FIORENTINA, Prevendita a gonfie vele

Fonte: Lu.Magis.

Dopo l'amichevole con l'Hull City il 30 luglio, la Fiorentina rientrerà a Firenze e tra il 4 e il 5 affronterà altri due test: al Viola Park con il Montreal e il giorno dopo allo Zecchini di Grosseto contro la squadra di patron Gianni Lamioni, uno dei principali sponsor viola. Proprio per la gara in Maremma del 5, ormai appuntamento tradizionale, la prevendita sembra andare a gonfie vele, sul circuito Ciaotickets. Secondo quanto appreso da Firenzeviola sono infatti già 1650 i biglietti venduti quando manca una settimana all'appuntamento.

La scorsa estate ci furono 6.500 paganti ma la società riuscì ad aprire anche la Gradinata, per la quale però quest'anno non c'è l'agibilità e resterà chiusa. A disposizione ci saranno dunque Tribuna (da 25 a 45 euro il prezzo intero), Curva Nord (riservata ai tifosi del Grosseto, prezzo intero 18 euro) e Curva Sud (riservata ai tifosi viola, prezzo intero 18 euro). In tutti i settori previste riduzioni per ragazzi fino a 12 anni, over 60 e disabili, oltre 1.50 euro per la prevendita.

Anche il Grosseto, allenato dal fiorentino Roberto Malotti, sta svolgendo la preparazione a Reggello dove oggi ha fatto la prima uscita stagionale proprio contro la squadra locale.