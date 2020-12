GRAVINA, Tempi maturi e non soltanto per i playoff

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è così intervenuto a Radio Rai: "Il tempo è maturo non solo per i playoff. La nuova ristrutturazione del format non deve riguardare soltanto la fase finale. Nel primo nuovo programma ci sono diversi punti importanti, a partire dal progetto di riforma rimasto bloccato a febbraio quando è scoppiata la pandemia. Dobbiamo inoltre recuperare il senso di sostenibilità del sistema e recuperare il senso di relazione all'interno. Lo faremo con un appuntamento importante, che non lo facciamo da tanti anni: entro maggio la mia idea è quella di convocare una assemblea straordinaria per inserire all'interno dello statuto quei principi fondamentali che danno il segno di un rinnovamento del calcio italiano".