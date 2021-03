GRAICIAR, Viola? Esperienza bella ma difficile

Il giocatore di proprietà della Fiorentina, Martin Graiciar, Mlada Boleslav ha parlato così a Wn24.cz: “Mi ricorderò per sempre il mio periodo di prova all’Arsenal. La Fiorentina è stata una bella esperienza ma complicata. Adesso non so cosa succederà, se andrò in ritiro o in prestito in un’altra squadra. Credo che però a giugno tornerò a Firenze. Futuro? Al momento non ne ho idea. La cosa più importante è trovare una squadra dove possa avere continuità”.