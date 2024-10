GOSENS, Torna in Nazionale: ecco il comunicato

FirenzeViola.it

Dopo le indiscrezioni di ieri,adesso è ufficiale: Robin Gosens torna in nazionale. L'esterno sinistro della Fiorentina è stato convocato in extremis dal CT della Germania Julian Nagelsmann per rimpiazzare David Raum. Il calciatore del Lipsia che è stato costretto a rinunciare alla chiamata dei tedeschi per un infortunio e allora l'ex allenatore del Bayern ha deciso di chiamare il terzino gigliato per le due gare di Nations League contro Bosnia e Olanda. Questo il comunicato ufficiale:

"David Raum ha lasciato in anticipo la nazionale tedesca e sarà fuori dalle due prossime partite internazionali contro la Bosnia-Erzegovina e l'Olanda, semifinalista del Campionato Europeo. Il giocatore della nazionale dell'RB Lipsia ha lasciato oggi la sede della rappresentativa tedesca presso il partner della DFB adidas a Herzogenaurach a causa di un infortunio alla caviglia. L'allenatore della nazionale Julian Nagelsmann ha convocato al suo posto Robin Gosens, 20 presenze in nazionale , della Fiorentina . Giovedì la squadra della DFB si recherà a Zenica per la partita di venerdì nell'ambito della UEFA Nations League contro la Bosnia. Lunedì prossimo la Nazionale giocherà contro l'Olanda a Monaco".