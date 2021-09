GOSENS, Infortunio in Nazionale. Salta i viola?

Tegola per l'Atalanta. In occasione di Lichtenstein-Germania, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del prossimo anno, Robin Gosens ha rimediato un infortunio. Gosens ha rimediato un infortunio al piede sinistro, è uscito nel finale di partita quando la Germania aveva già esaurito tutti e cinque i cambi: non ce l'ha fatta a continuare ed ha lasciato zoppicando il rettangolo verde, in seguito a un duro scontro di gioco. Per questo motivo Gosens è da valutare per Atalanta-Fiorentina, prima gara alla ripresa della Serie A in programma sabato 11 alle 20.45. Se non dovesse farcela, davanti a Gasperini, che già deve fare i conti con le non ottimali condizioni di Zapata e Muriel e la squalifica di De Roon oltre all'indisponibilità del lungodegente Hateboer, ci sarebbero due opzioni: affidarsi a Pezzella, suo sostituto naturale sulla corsia mancina, o mettere lì l'ultimo arrivato Zappacosta con Maehle regolarmente a destra.