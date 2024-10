GOSENS, Grande gruppo. 2° tempo mentalità vincente

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'esterno sinistro della Fiorentina Robin Gosens nel post partita di Lecce-Fiorentina 0-6 si è espresso così, ai microfoni ufficiali del club viola, riguardo al successo della formazione gigliata: "Sono queste le partite che contano ancora di più. non per i punti ma per la motivazione e la costruzione di una stagione. Servono i punti contro queste squadre che lottano per la salvezza. Non sono mai partite facili ma oggi abbiamo fatto veramente bene".

Ultima vittoria con 6 reti in trasferta nel 1966

"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo con tre reti. Poi c'è stato il rosso. In spogliatoio ci siamo detti che non dovevamo mollare e nella ripresa abbiamo continuato a muovere la palla velocemente e a giocare bene. Abbiamo dimostrato di voler fare altri gol e questo è importante perchè dimostra l'ambizione di questa Fiorentina. Abbiamo ambizioni importanti ed è giusto così perchè siamo forti. Vogliamo puntare in alto e il secondo tempo mi ha fatto capire che abbiamo la mentalità giusta".

La pazienza e il tempo che chiedeva il mister sta dando i suoi frutti?

"Assolutamente. Chiaro che nel calcio servono sempre i risultati. Se cambia tutta la squadra e arriva un nuovo mister è chiaro che serve tempo. C'è sempre questa discrepanza tra dare tempo e arrivare ai risultati. Però ora stiamo dimostrando che quel tempo che ci è stato dato sta portando a vittorie e grandi gol".

Alla Fiorentina stai dando qualità, esperienza e leadership

"Sono arrivato per questo. Io ci metto tutto in ogni partita e in ogni allenamento e questo è quello che chiedo anchce ai miei compagni perché solo così puoi crescere. Sono qui per dare questo spunto. Sono contento che i ragazzi stanno mentendo quella mentalità che serve per puntare in alto. C'è un gruppo straordinario con qualità. Dobbiamo dimostrare in campo e adesso lo stiamo facendo ogni partita"

Giovedì la Conference League

"Non dobbiamo mai dimenticare però di goderci il momento.Oggi andiamo avanti senza fermarsi mai e invece dobbiamo prenderci un momento per godere delle vittorie. Dobbiamo metterci in testa che quando si raggiunge un obiettivo dobbiamo godercelo. Poi da domani si riparte e penseremo alla prossima gara ma non va bene non godere dei buoni risultati".