GORI, Passa all'Avellino a titolo definitivo: i dettagli

© foto di Giacomo Morini

Gabriele Gori ripartirà dalla Serie C. L’attaccante classe ‘99 è infatti prossimo al trasferimento all’Avellino, che ha raggiunto l’accordo con la Fiorentina per acquistarlo, dopo essere stato a lungo in pressing (come anticipato da FV).

Come si apprende da TuttoMercatoWeb.com, il 24enne si trasferisce in Irpinia a titolo definitivo e già nella giornata di oggi sarà in città per firmare il contratto che lo legherà ai biancoverdi per i prossimi 3 anni. Gori lascia dunque definitivamente i viola dopo aver militato anche nelle giovanili della società gigliata.