GONZALO, Quarta? Ora è ok ma non dico altro perché...

L'ex difensore viola, Gonzalo Rodriguez, ha parlato del momento attuali in casa Fiorentina: "La strada è quella giusta, ci sono degli ottimi giocatori, soprattutto gli argentini che conosco di più. Quarta? Sta iniziando a mostrare le sue doti, è diventato fondamentale e non solo per la difesa, visti i gol. Ha evidentemente più fiducia nei propri mezzi, ma preferisco non dire altro perché sono scaramantico. Si pensi gara dopo gara".