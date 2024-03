GONZALEZ, Un tempo da terzino nella vittoria dell'Argentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Tutto facile, come da pronostico, per l'Argentina nell'impegno amichevole contro El Salvador. La nazionale di Scaloni ha liquidato l'avversario con un netto 3-0 in circa un'ora, con le reti Romero, Enzo Fernandez e Lo Celso.

Un tempo intero per Nico Gonzalez. Partito titolare, il giocatore della Fiorentina ha vestito i panni dell'esterno di difesa, a sinistra, per i primi 45 minuti di gioco, lasciando poi il campo in favore di Garnacho.