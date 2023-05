GONZALEZ, L'Europa sorride se si accende lui

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come riportato da La Gazzetta dello Sport quando Nico Gonzalez gioca come contro il Lech Poznan all'andata, la Fiorentina spesso vince. Perchè quella viola è davvero la sublimazione del collettivo, con poche stelle e molti ottimi giocatori che soltanto insieme possono vincere contro chiunque. Ma il talento di Nico si eleva sugli altri e in gare come quella di domani contro il Basilea l’episodio provocato da un calciatore sopra la media può decidere la qualificazione. La stagione di Gonzalez ha vissuto ogni tipo di picco tra difficoltà ed infortuni prima, recupero e gol poi. Con il calciatore capace di arrivare in doppia cifra avendo segnato 10 reti complessive in 36 apparizioni e superato il traguardo dello scorso anno (39 partite, 8 gol, ndr). Smaltita l’amarezza per aver dovuto saltare (causa infortunio) il Mondiale poi vinto dalla sua Argentina, Nico si è ributtato testa e cuore nella FIORENTINA. Per Italiano è quasi insostituibile tanto da spremerlo anche nelle ultime gare di campionato. A proposito: domenica al Maradona contro il Napoli è arrivata una delle peggiori prestazioni in viola, con tanto di rigore procurato e gol clamorosamente mangiato su assist di Venuti. Difficile che uno così toppi due volte consecutive. Per esserne sicuri basterebbe farlo parlare oggi, nella conferenza della vigilia della gara di Conference League. Nico quando promette, poi mantiene.